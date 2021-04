Koroonastatistika näitab Kadrinat tegelikust kehvemas valguses

Kui võtta aluseks statistiline suhtarv, elab kõige rohkem koroonaviirusega nakatunud läänevirulasi praegu Kadrina vallas. Sealne vallavanem Kairit Pihlak ütles, et olukord on kontrolli all, suuri koroonakoldeid vallas pole ja väikese elanike arvu tõttu mõjutavad üldnäitajat ka viis-kuus nakatunut.