Porkuni kandis on igal aastal konnade rände ajal näha hulgaliselt isendeid, ja kui tavaliselt liiguvad konnad kindlal kellaajal ööpäevas, otsustas see tegelane sõiduteed ületada just pärast keskpäeva. Autojuhtidel tuleks konnade rändeperioodil olla eriti tähelepanelik ning võimaluse korral vältida teid, mis ristuvad konnade liikumisradadega.