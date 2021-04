Lahtised otsad varjutavad riigieksameid

Järgmisel esmaspäeval sooritavad koolilõpetajad esimest riigieksamit – eesti keele eksamit. Eile ei teadnud abituriendid, kas see on prii või kohustuslik. Olukord on ebatavaline ja ähmast on palju, ometi ütlevad koolijuhid, et haridustemplites tehakse kõik, et noored saaksid anda endast parima.