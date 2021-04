Abiprokurör Elle Karm selgitas, et lähenemiskeeldu rakendatakse peamiselt lähisuhtevägivalla juhtumite puhul. Levinumad lähisuhtes toime pandud kuriteod on kehaline väärkohtlemine, ähvardamine, ahistav jälitamine. Keelu kohaldamiseks on mitu võimalust.