Rakvere vald loob tingimusi välitegevusteks

“Selge on see, et peame ka tulevikus arvestama COVID-19-ga ja ei saa paljusid asju siseruumides teha. Seetõttu on meil mõte koolide ja noortekeskuste juures luua väliõppealad, näiteks katusealused, mille juures on ka eraldi lukustatav ruum, kus hoida vahendeid. Neid saavad kasutada nii koolid, noortekeskused, huvi­alaringid kui kogukonnad,” selgitas Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ja lisas, et ettepanekud, milliseid rajatisi väliõppealadele veel võiks teha, on oodatud.