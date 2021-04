Sõmeru keskusehoonele plaanitakse paigaldada päikesepaneelid

“Põhiline soov on paigaldada katusele päikesepaneelid. Tehniliselt on see veidi keeruline, sest meie maja arhitektuuriline lahendus on selline, et praktiliselt ühtegi horisontaalset katusepinda ei ole, kõik “lainetab”, nagu nägi ette töö “Kõrreline”, mille järgi keskusehoone kümme aastat tagasi valmis,” selgitas Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.