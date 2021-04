“Me täna kabinetinõupidamisel seda otsust ei teinud, aga järgmisel teisipäeval arutame edasi, kas koolide avamisega saaks edasi liikuda nii, et piirkonnas, kus ohutase on oranžis või kollases, saaks paremini koolielu korraldada,” rääkis ta.

Peaminister sõnas, et kõigi huvides on koolide avamine, sest praegusel olukorral on pikaajaline mõju laste haridusteele.