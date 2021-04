Kuidas sünnivad sünnipäevad?

Õhupallid on alati toredad ja loovad peomeeleolu. FOTO: Marianne Loorents

Ega sünnipäev pole mingi festival, mis koroona pärast ära jääb – päevana on see kalendris ikka olemas ja suuresti tänu sotsiaalmeediale saabuvad ka õnnitlused. Küll aga on paljudel möödunud tähtis päev piirangute tõttu vääriliselt tähistamata.