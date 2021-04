Neeruti kuklastelinnas läks lahti kevadine vilgas ehitustegevus

Kuklaste pesad asuvad otse maantee ääres päikesepoolsel küljel ja teelt lahkumata näeb paarisajameetrisel lõigul vähemalt 15 pesakuhilat. Tõsi, mõned neist on kaksikpesad, kus pesa tippe on küll kaks, kuid alumises osas on rajatised kokku kasvanud.