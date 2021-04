Peatuse nime muutmiseks pöördus vallavalitsus Haljala kandikogu poole. Facebooki grupis "Haljala aleviku rahvas" tehtud ettepanekud Maheda ja Mahedaküla ei osutunud sobivaks, sest Haljala alevikus on Maheda tänav ja tänava nime muutmine oleks toonud kaasa paljude aadresside muutmise. Pakutud Kakumäe aga ei ole unikaalne, sest selle nimega bussipeatuseid on mitu, üks ka Lääne-Virumaal. Sobivaks loeti Marga, sest maakonnas sellist kohanime ei ole. Marga on samas asunud talukoha nimi.