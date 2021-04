Juhul kui laps ei pääse kooli bussiga, kompenseerib vald vanemale sõidukulud

“On tulnud ette, et lapse kodu ja bussipeatuse vahe on mitu kilomeetrit ning eriti talvel on lapsel väga raske mööda maanteed käia. Kurbi näiteid on paraku Eestimaal küll, kus lapsed on seetõttu liikluses viga saanud,” selgitas Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev.