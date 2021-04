Loodus tuleb appi

Siis kujuta aga ette seda, et töökoha poole liikudes saadavad sind pahased inimhulgad. “Kao minema!” “Värdjas!” Sa proovid mitte välja teha, sinu amet ei luba seda, peas keerutad ometigi mõtteid, et mis valesti läks, mida sa oled valesti teinud, et kõik järsku sinu vastu on pöördunud. Milles peitub sinu süü? Siis näed, et samasuguste mõtete küüsis vaevlevad ka kolleegid. Sinu pihta sülitatakse, sind filmitakse sinult luba küsimata, sinu nimi kirjutatakse üles ja see riputatakse internetti.