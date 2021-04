Teismelisena neelan neid uskumatuid lugusid. Need on põnevad. Kuigi ma ei mõista mälestustes peituvat sügavat kurbloolisust, muutub ja murdub sel korral midagi minu sees. Või on asi ühises verejoones, mis on mõjutanud meie suguvõsa lugu ja saatust?