Kiri: kriisi varjus ei tohi unustada pikka plaani

Kehtivad piirangud pigistavad endiselt tugevamini neid majandusharusid, mis on kriisi algusest saati enim kannatanud: majutust, toitlustust, turismi, reisijatevedu ja meelelahutust. Need tegevusalad on püsinud peaaegu muutumatus madalseisus kriisi puhkemisest saati. Ka kaubandusel on märksa keerulisem kui eelmisel aastal, ent osalist väljapääsu pakuvad poodnikele edukalt käiku läinud veebipoed, mis aitavad piirangute mõju leevendada. Ulatuslikke ümberkorraldusi on tulnud teha pea iga valdkonna ettevõtetel.