Vaade: betoon üksi sportlast ei vormi

Pärast taasiseseisvumist olid Eesti spordiringkonnad mõnda aega veendunud, et kui meie sportlastel oleks veel kasutada korralikud spordibaasid, oleks meie väike maanurk üks parimaid spordiriike maailmas. Täitsa võimalik, et neil oli õigus – eikuskilt tõusnud pisike Sloveenia selleks ju sai –, aga paraku pandi millegagi mööda. Betooni hakati valama, ja sellega on kõik hästi, kuid sisu on teinud tugevat vähikäiku.