Indrek Lillemägi tuli 2013. aastal Väike-Maarja gümnaasiumisse eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Ta sattus Väike-Maarja kooli nii, et kandideeris programmi Noored Kooli seitsmendasse lendu pärast kirjandusteaduse ja usuteaduse bakalaureuseõpinguid Tartu ülikoolis. Lillemägi kohtus direktoritega üle Eesti ja valis välja Väike-Maarja gümnaasiumi, sest nägi, et seal noort õpetajat toetatakse.

Indrek Lillemägi on valitud Väike-Maarja gümnaasiumi kõige õpilassõbralikumaks õpetajaks. Kui Lillemägi töötas Väike-Maarjas õpetajana, ütles ta, et talle on alati meeldinud õpetajad, kes on õpilastelt palju oodanud, aga ka neisse uskunud.