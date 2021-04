Valitsus kiitis tänasel istungil heaks perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava muudatuse. See tähendab, et Eesti Raudtee saab 10,6 miljonit eurot, et Ülemistel asuva raudtee sorteerimisjaama töö lõpetada ja luua see Tapale.