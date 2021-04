Ida päästekeskusest öeldi, et pole teada kindlat põhjust, miks kulupõlenguid Ida-Virumaal palju rohkem on kui naabermaakonnas. Küll aga ütles päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu, et kulupõlengud saavad alguse hooletusest, näiteks auto aknast välja visatud põlevast suitsukonist. "Probleemiks on ka suures koguses niitmata jäetud maa, millel sellised põlengud üldse aset leida saavad," lisas Kirsipuu.