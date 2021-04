MTÜ Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando juhatuse liige Marge Zaidullin rääkis, et komando võeti tervikuna arvelt maha kümneks päevaks. Kahekümne viiest liikmest oli nakatunuid kolm, lähikontaktseid 11. "Lülitasime raadiosaatjad välja, et ei tekiks väljakutsete korral stressi – ei saa reageerida," meenutas Zaidullin, kelle hinnangul piisab komando rivist välja langemiseks sellest, kui haigestunuid või eneseisolatsioonis olijaid on 10 protsenti komando liikmetest. Protsent võib olla ka madalam, kui rivist langevad välja autojuhid. Aasukalda komandos on kuus autojuhti.