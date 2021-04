Metallituba juhtivad Triin ja Aleks Toming võtsid asja töösse. Kuna seeriatootmise kõrvalt on tülikas üksikuid töid teha, otsustati ideest kuuldes kohe, et esialgu võiks toota ja turustada sada pukki. Tootearendus tehti paari kuuga, tiimitöös oli kandev roll joonestaja Aivo Innelauril. Kevade hakul katsetati prototüüpi ja nüüd, kui kaherattalised taas tänavatel vuravad, on esimene pukk avalikus kasutuses. Järgmine tuleb Tapale ning kolmas Rakvere skate-pargi kõrvale.