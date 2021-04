Politseimuuseumi hoovi saabus Tige Elevant

Tigedaks Elevandiks ristisid veoautole paigaldatud veekahuri politsei eriüksuse mehed. “Nimi tuleb vist sellest, et ta on suhteliselt kohmakas, aga kui tigedaks ajada, siis teeb oma tööd tõhusalt,” selgitas politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa, kelle järjekordseks “hoolealuseks” Tige Elevant äsja sai.

2007. aasta pronksiööl selgus, et Eesti politseil polegi demonstrantide rahustamiseks ega laialiajamiseks mõeldud eritehnikat. Vanglasüsteemilt laenati vanale Vene veoautole ehitatud veekahur, kuid see läks rikki. Lisaks oli too seadeldis nagunii hale ja äbarik – liikumine ja samal ajal veejugade pritsimine oli masinale vastunäidustatud, tehnilisest eripärast lähtuvalt ei suutnud see kahte asja korraga teha.