Eesti Naisliidu esinaine Mailis Alt rääkis, et nad kutsuvad muu hulgas märkama, milline on olnud ema roll. “Täna on paljud emad korraga veel ka õpetajad, meelelahutajad, kokad. Lisaks veel need emad, kes on pereväliselt näiteks eesliinitöötajad,” lisas Alt.