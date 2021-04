Virumaa parim toiduaine on Rubiin

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp rääkis, et tarbijatele on üha olulisem, et nende toit oleks tervislik. "Rubiin kindlasti seda on. Krõbe ja maitsev müsli on tänu toortatrale gluteenivaba, kiudainerikas ja toitev," iseloomustas Potisepp.