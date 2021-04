Vinni valda hakatakse uuesti üles ehitama

"Minecraft" on 2011. aastal loodud arvutimäng, mis laseb mängijail ehitada plokkidest valmis maju, linnu ja maailmu. Mängule on kümne aastaga tekkinud muljet avaldav fännibaas. Eelmise aasta seisuga mängib "Minecrafti" veebis 126 miljonit kasutajat. Samuti on üle maailma korraldatud palju veebiüritusi, mille käigus luuakse koopiad tervetest linnadest. Aasta tagasi kutsus Eesti Teadushuvihariduse Liit mängijaid looma Eesti arhitektuurilise väärtusega ehitisi üritusel "Kultuuriplokk 2020: "Minecrafti" eri"