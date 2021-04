Sünoptik Kairo Kiitsak: järgmisel nädalal võib minna vihmaseks ja külmaks

Kairo Kiitsak rääkis, et lähiajal on ilm kevadine tänu kõrgrõhualale, mis laieneb üle Soome Venemaa suunas. "Päevased termomeetrinäidud jäävad 10–17 °C piiresse, jahedam on eeskätt rannikul, mida jahutab merelt puhuv tuul, temperatuur on kohati 6–8 °C," lausus Kiitsak.