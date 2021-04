Mõtisklus: kas aastatega arukamaks?

Naljaga pooleks võin öelda, et tunnen ennast veidi vanana küll. Plusside-miinuste reastaja pole ma kunagi olnud, aga proovin. Kindlasti on vananemise üks pluss see, et inimesed võtavad mind tõsisemalt. Isegi siis, kui omast arust räägin täpselt sama juttu, mida aastaid tagasi. Eks vanema ja targemana mõistan, et tegelikult tingib selle ikkagi elukogemus, mis annab suust ja sulest väljuvale tekstile sisu ja kaalu.