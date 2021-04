Kirjanikud arvavad

Kirjanik Martin Algus, kellel on ilmunud e-raamatuna nii 2019. aastal kultuurkapitali aastapreemia ja Vilde kirjandusauhinnaga pärjatud teos “Midagi tõelist” kui ka tänavu Virumaa kirjandusauhinnale nomineeritud “Tagamaa”, ütles, et on hea, kui raamat antakse välja ka e-platvormil. “See teeb raamatu kergemini kättesaadavaks inimestele, kes elavad näiteks väljaspool Eestit. Tean juba ise mitut inimest, kes elavad välismaal ja ootavad alati, et raamat tuleks võimalikult kiiresti välja ka e-kandjal,” rääkis kirjanik.