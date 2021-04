Teater. “On minu jaoks nii kaugeks jäänud.” Eva Noveki viienda korruse kodu akendest võiks teatrimaja torn näha olla. Niimoodi vähemalt tundub, et see kõrgub tema silme ees, kui ta istub oma lemmiktoolil.

Kui teater on olnud kellegi jaoks kogu elu ... On, noogutab Eva. Õigemini ütleb ta “on-n-n”. Niimoodi venitab sõna ainult tema, “n” on pikk ja rõhuga. Selline kõlav on see tal.