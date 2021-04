Ööpäevaga lisandus 11 uut nakatunut

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Eestis 607,6, Lääne-Virumaal aga 562,3. Maakonnas on nakatumisnäitaja kõrgeim Rakvere ja Kadrina vallas, kus see ulatub üle 830, Haljala vallas on haigestumus 100 000 inimese kohta aga 185,5.

Lääne-Virumaal on vaktsineeritud 24,9 protsenti elanikest, kusjuures mõlemad vaktsiinidoosid on saanud neist veidi enam kui viiendik ehk 5,7 protsenti elanikest. Vaktsineerimine on kõige paremini edenenud Väike-Maarja vallas, kus vaktsineeritud on üle 30 protsendi elanikest, palju ei jää maha ka Haljala vald. Tapa vallas on vaktsineerituid napilt üle 20 protsendi.