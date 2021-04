25 aastat tagasi koondusid Rakveres Eesti korteriühistud

Tema sõnul pole Rakvere praegu enam väga kaugel mõne aasta tagusest ambitsioonikast eesmärgist, et saada esimeseks Eesti linnaks, kus kõik nõikogudeaegsed majad on renoveeritud. "Kui linnapilti vaadata, võime öelda küll, et eesmärk on peaaegu saavutatud. Paar-kolm aastat tagasi tundus Rakvere olevat ehitusplats, majad olid tellingutes. Täna võib aga öelda,