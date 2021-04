"The Voice of Finlandi" poolfinaal jäi Siret Tuulale viimaseks

"Ma ei üle üldse kurb, mitte sekundikski. See oli tõesti suur võimalus ja au," kirjutas ta sotsiaalmeedias peale saadet, kus tema esituses kõlas Alicia Keysi pala "Girl on Fire".

Ainsa eestlasena talendisaate "The Voice of Finland" kümnendal hooajal võistelnud Siret Tuula pakkus saate jälgijatele mitu võimsat hetke, mis läksid hinge nii žürii liikmetele kui ka publikule, keda jätkus muidugi ka Eestis. "Üks mu sõbranna vaatas mu ühte esitust nii mitu korda, et tal pidid olema peas kõik mu näoilmed sellel esitusel," meenutas Tuula üht vahvat kommentaari.