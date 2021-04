Osaühingu Jäneda Mõis tegevjuht Enno Must rääkis, et Maria Zakrevskaja ehk Mura loo lavaletoomisele hakati mõtlema eelmise suve lõpus ja Kristiina Jalasto kirjutas näidendi valmis, kuid koroonarindel läks olukord päris kehvaks. “Praegu liigume siiski üsna suurte sammudega sinnapoole, et 10. juulil esietendus toimuks,” sõnas Must. “Kuidagi on vaja talveuni ju lõpetada,” lisas ta.