Kured sätivad oma pesi korda

Koolimajas avanebki kõige parem vaade kurepesale just direktori kabineti aknast. “Meie kured,” öeldakse lindude kohta. “Kui nad esimesel aastal noorte kurgedena oma pesa ehitasid, siis ma muretsesin küll, et see on nii viltu, et kukub posti otsast alla, aga targemad ütlesid, et kured ehitavad oma pesa sirgu ja nii oligi,” rääkis Virge Ong. “Igal aastal tuleb kõigepealt isane – ma vähemalt arvan, et ta on isane, sest ta on suurem – ja jääb pesa valvama. Mõne aja pärast tuleb emane järele.”