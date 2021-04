Rakvere spordihalli otsasein ootab noorte kunstnike loomingut

Seinamaalingukonkursi eesmärk on ärgitada noorte pealehakkamist ja julgust vastu võtta uusi väljakutseid. "Seoses koroonaviirusega on toimunud linnas tavapärasest vähem üritusi ning noored pidanud olema kodusel õppel. Soovime linna poolt anda noortele teist laadi väljendusvõimaluse," rääkis linnakunstnik Marju Püümets.

Seinamaalingu eskiisi loomisel peaks kindlasti arvesse võtma, et tegu on suureformaadilise teosega, mis peab sobituma keskkonda, on nähtav kogu linnarahvale ja vaadeldav mitmelt poolt. Seinamaaling teemal "Sport ja noored" võiks kajastada tänapäevast noorte sportlikku mõttelaadi ja peaks moodustama spordihoonega terviku. Pildi asukohaks on Rakvere spordikeskuse otsasein Kooli ja Spordi tänava nurgal kuni 100-ruutmeetrisel pinnal.

Oodatud on A3 formaadis kavandid, kasutada võib kõiki võimalikke joonistusvahendeid. Kuna kavandi SprayPrinteri tehnoloogias teostamisel on väikseim värvipunkt (raster) 1 cm, ei tohiks see olla üleliia detailne. Tööd on oodatud nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul. Kavandid tuleb saata Rakvere linnavalitsuse meiliaadressil või tuua käsipostiga Rakvere linnavalitsusse (tulek on vaja eelnevalt kokku leppida telefonil 322 5870).