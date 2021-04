Valitsuse otsus: maikuus pääseb näitusele ja välikohvikusse

Peaminister Kaja Kallase sõnul võimaldavad langevad nakatumisnumbrid piiranguid järk-järgult leevendama asuda, kuid meeles tuleb pidada, et oht pole möödas. "Tänan kõiki, kes on hoolikalt piiranguid järginud – tänu teile on numbrid alla tulemas ja võimalik on ühiskonda taas samm-sammult avama asuda. Peame siiski iga leevendust hoolikalt kaaluma, sest viirus ei ole meie ümbert veel kuskile kadunud. Panen kõigile südamele, et ka ilmade soojenedes tuleb jääda ettevaatlikuks. Sealjuures kindlasti ka koolivaheajal – varasem kogemus on näidanud, et pärast koolivaheaega nakatumine siiski tõuseb. Jälgime olukorda hoolikalt," rääkis Kallas.