Kiri: lisaeelarve ravib viiruse käes kannatanud majandust

Loomulikult on lisaeelarve kõige olulisem osa tugi meditsiinisüsteemile. Briti tüve tõttu ootamatult kiiresti kasvama hakanud nakatumisnumbrid panid meie haiglad tõsiselt proovile, aga praegu paistab, et tuleme selle katsumusega toime. Samas pole eelmistest aastatest erilisi reserve alles jäänud, mistõttu tuli meditsiinisüsteemi erakordselt toetada 130 miljoni euroga. Kuigi igapäevased nakatumisnumbrid on viimastel päevadel korralikult allapoole tulnud, on koormus meie meditsiinisüsteemile jätkuvalt väga suur ja haiglates koroonaviiruse tõttu väga palju inimesi.

Kuigi viirus levib ühiskonnas kõigi gruppide seas, on haiglasse sattunutest suurem osa siiski riskirühmade esindajad – eakad ja kaasuvate haigustega inimesed. Just riskigruppidele on praegu esmajärjekorras suunatud vaktsineerimine. Uuringud näitavad, et kõik Eestis kasutatavad vaktsiinid hoiavad efektiivselt ära rasked haigestumis- ja surmajuhtumid ning vähendavad võimalust koroonaviirusega nakatuda oluliselt. Seega, kui teie arst pakub teile võimalust vaktsineerida, võtke see kindlasti vastu.