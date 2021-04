Eelmise aasta kevadel loodeti samuti, et sügisel läheb paremaks. Paraku ei läinud. Kui nüüd anda sama lootus, siis inimesed, kes vastutustundlikult on oma välisreisid edasi lükanud, plaanivad neid sügisesse. Ostavad piletid. Näevad unes, et on juba palmi all, ja loevad ärgates reisini jäänud päevi. Ja kui sügisel soovitatakse taas, et ärge reisige, siis on see soovitus kurtidele kõrvadele.