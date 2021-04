Muusikamaailmas kümme aastat tegutsenud Reigo Tamm tõdes, et on harjunud muusikalilavastustes, operettides ja ooperites laulmise ning näitlemisega, aga sari “Alo” on tema jaoks midagi täiesti uut. “Kui see pakkumine tuli, olin ääretult rõõmus ja siiralt üllatunud. Terve tolle päeva särasin ja mõtlesin, et uskumatu, kui kihvt pakkumine. Ma pole ju mingi näitleja,” sõnas Tamm.