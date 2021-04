Jõhvis otsitakse pühapaikadest kevade märke

Korraldajad soovitavad keskenduda kevade ilmingutele pühapaikade ümbruses, olgu nendeks härmatis, pungad, õied, võrsed, putukad või midagi muud kevadist. Pildistajatele on abiks interaktiivne Google'i kaart, kuhu on kantud kõik Jõhvi kihelkonna pühapaigad koos info ja pildiga. Täpsemalt on võistluse kohta kirjutatud kultuurikeskuse kodulehel ja Facebookis.