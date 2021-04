“Teeme ära!” tuleb lillede, putukate ja kompostiga

Tänavuse talgupäeva Lääne-Virumaa koordinaator Kaili Kõrgesaar rääkis, et igal aastal usinalt osalenud külaseltsid on praegu üsna äraootaval seisukohal, sest koroonast tingituna pikalt plaane teha ei saa. Ometi on mõned juba end üles andnud, teiste seas Võsu Külaselts. Seltsi juhatuse liikme Gadi Lübeki sõnul on plaanis korda teha Võsu bussijaam.

“Teeme puhtaks, paneme lillekastid ja idee on teha sinna ka väike väliraamatukogu,” kirjeldas ta. Lübek lisas, et kui Võsul talgud välja hõigatakse, tuleb tavaliselt paarkümmend inimest. “Alati teevad talgud ka meie pritsumehed, kes võtavad ette rannaala,” nimetas Lübek. Tänavu püütakse kenasti talgulisi hajutada ja väljas toimetades on see ka võimalik. “Eks me bussijaama oleks korda teinud igal juhul, lihtsalt “Teeme ära!” annab väikese võimenduse – kogu Eesti tegutseb selle raames,” rääkis Lübek ja täpsustas, et kui 1. mail peaks ilm olema välitöödeks siiski ülimalt ebasoodne, lükatakse talgutööd nädalakese edasi.