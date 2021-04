Aktsioonist võivad osa võtta kõik huvilised ning oodatud on fotod väga erinevatest sündmustest viimase 30 aasta jooksul.

"Vabana veedetud 30 eriilmelist aastat on möödunud, kuid mälestused pidudest, tähistamistest ja erinevatest traditsioonidest on alles ning väärivad säilitamist meie järeltulevatele põlvedele. Üks foto räägib rohkem kui 1000 sõna ja just fotode kaudu saame järgmistele põlvedele anda edasi teadmisi ja tunnetust esimeste taasiseseisvumisaastate elust ja kommetest, ühistest rõõmuhetkedest ning jagatud emotsioonidest," ütles Vabamu tegevjuht Keiu Telve.