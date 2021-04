Viive Aamisepp 85. Palju õnne!

Viive on alati olnud daam nii elus kui ka laval. Viive on öelnud: "Mulle meeldis inimest mängida ja teda mõista. See oli suur õnn."

Abikaasa Volli Käro on tema kohta lausunud: "Pikas elus on olnud üks osa, kus Viive on mind tõeliselt üllatanud – Tšehhovi "Kolme õe" Mašana. See oli rabav hetk. See oli niivõrd ehe esitus, mitteviivelik esitus. Tal on muidu hästi suur kontroll peal. Seal oli ta sellest vaba. See on hetk, mis jääb mällu."