Jää hakkas liikuma ja vesi uputama

Või sellestki, et esimesed lume alt välja sulanud orased annavad tunnistust, et vili on lumerohke talve kenasti üle elanud. Aprilli keskel olid veel kõikjal hanged, aga siis saabus viimaks kauaoodatud kevad.

1931. aasta 25. aprilli Virumaa Teataja kirjutas sellest, et lumeveed hakkasid üleujutusi põhjustama. Ja hädas ei olnud ainult jõgede ääres elavad inimesed, vaid Virumaa mõistes suisa “mägilased”. Nii teatati näiteks Väike-Maarjast: “Kuigi Väike-Maarja asub looduslikult kõrgel kohal, on vesi määratu suur, sest puudub soon vee äravoolamiseks. Suurvesi on kogunenud nõokohtadesse ja ähvardab madalamalseisvaid hooneid.