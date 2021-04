On palju kohti, mis on inimestele olulised, millest kõneldakse lugusid või legende. On paiku, millel on eriline nimi, kus on midagi tähelepanuväärset kogetud või mis meenuvad mälestustes. Selliste kohtade teadjatel palutakse need lood jäädvustada ja Eesti Rahvakultuuri Keskusele saata.