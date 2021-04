Viive, Karivärava

Tegelikult ei ole mul nende piirangute vastu midagi, aga seekord ma mõtlesin, et need lapsed võiksid juba hakata kooli minema. Vaheaeg lõpeb selle nädalaga ära. Vaesekesed. Ja õpetajad – mul on nendest kahju. Oih, see on väga suur koormus. See ei ole lihtne. Ma ei ole õpetaja, mu tütar on õpetaja. Ta ütleb, et kui lähevad kooli, siis on kohe näha, et lapsed on palju nõrgemad.