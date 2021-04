Uute omanike Haljalas tehtud õlu läheb juba Soome poole

Haljala õlletehases käärib esimene laar soomlastelt soomlastele tehtud alkoholiga õlut. Esimene partii alkoholivaba jooki on juba teel tarbijate poole. FOTO: Marianne Loorents

Haljala õlletehases on valminud laar alkoholivaba õlut Mosaic Lager, mis on juba villitud purkidesse ja peaks Soomes järgmisel nädalal poelettidele jõudma. Keedetud on ka esimene laar alkoholiga õlut, kuid selle käärimine ja laagerdumine võtab veel paar nädalat aega.