Politsei otsib Lääne-Virumaal hooldekodust lahkunud Virget

Hooldekodu personal märkas naise kadumist täna veidi enne kella kuut õhtul ning abipalvega Virge asukoha tuvastamiseks pöördusid nad kohe politsei poole. Kuna Virge on hooldekodus alles uus, siis on alust arvata, et naine võis soovida igatsusest jalutada oma kodukohta, paari kilomeetri kaugusel olevasse tallu.