Maakonda lisandus 21 nakatunut

22. aprilli seisuga on tervenenud 105 471 inimest. Neist 69 737 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 35 734 inimese puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Ööpäeva jooksul manustati 5111 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud 295 744 inimesele, kellest 89 868 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.