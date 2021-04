"Ilus ilm soosib laste puhul õues liikumist nagunii, aga kuna käes on südamekuu, soovime lastes juba noorest east peale teadvustada liikumise vajalikkust," rääkis Lichtfeldt, kuidas mängu korraldamise mõte sündis. Lasteaiarühmadega käiakse rada läbi liikumistundide raames. "Lapsed ise loevad ja mõistatavad, seega on kasu mitmekordne – kõnnime, hoiame vaimu terava ja lihvime lugemisoskust," sõnas Lichtfeldt.

Kaheksast punktist koosnev "jahiteekond" märgiti lipikutel olevate QR-koodidega kergliiklusteele seepärast, et ka need lapsed, kes veel kodudes koroonapaos viibivad, saaksid mängust osa võtta. "Loodan, et mõistatusejaht pakub ka suurematele lastele ja peredele õues liikumisel vaheldust," ütles rajameister ning lubas märgistuse heaperemeheliku kasutamise puhul järgmisel kuul uue, keerulisema raja teha.