"Ühiskond liigub üha enam digitaalsesse maailma ning seetõttu vajatakse teenuste tarbimiseks ka vähem füüsilisi kokkupuuteid," ütles Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane. "Oleme liikunud pidevalt selles suunas, et kõik meie teenused oleks klientidele kättesaadavad sõltumata nende asukohast. Näiteks saavad kliendid digitaalselt teha kõiki olulisemaid pangatoiminguid, sealhulgas avada kontot ja taotleda laenu. Seega pangakontorisse mineku põhjuseid jääb tänapäeval üha vähemaks," selgitas ta.

Rebane rõhutas, et sellegipoolest Luminor tööandjana Rakveres jätkab. "Inimesed, kes meil Rakvere pangakontoris töötavad, jätkavad oma tööga seal ka edaspidi. Kontoriruum meie töötajatele säilib ning ainuke, mis muutub, ongi klientide füüsilise teenindamise lõpetamine," lisas ta.

Pärast Rakvere kontori klienditeeninduse sulgemist jätkab Luminor klientide füüsilist teenindamist Tallinna, Tartu ja Pärnu pangakontorites. "Analüüsisime oma kontorivõrgustikku ja selle külastatavust ning leidsime, et arvestades meie klientide vajadusi on see piisav kaetus," ütles Luminori Eesti jaepanganduse juht.